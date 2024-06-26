مهنئًا أعضاءه بثورة 30 يونيو.. "شعيب" يترأس مجلس جامعة مطروح فى جلسته السابعة والسبعين

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة والسبعين، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس.

_ثورة 30 يونيو

ووجه المحافظ، خلال مجلس الجامعة، التهنئة لجميع أعضاء المجلس برئاسة الدكتور مصطفى النجار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة ثورة الـ٣٠ من يونيو المجيدة واستعادة مصر للمصريين ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح.

_قاعة الاجتماعات

وتقديرًا لدور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وفي لمسة طيبة من عمداء الكلية وافق مجلس الجامعة على طلب ومبادرة إطلاق اسم رئيس الجامعة على قاعة الاجتماعات الرئيسية والمدرج الرئيسي بالجامعة، وذلك لجهوده في تطوير الصرح العلمى لجامعة مطروح والارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى وما شهدته جامعة مطروح منذ إنشائها في ٢٠١٨ من تطوير سواء للمنشآت أو إعداد الكليات والأبحاث العلمية.

_كليات الجامعة



خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومنها جهود الجامعة في نقل كليات للمقر الجديد ومنها كلية السياحة والفنادق بمنطقة حى الشروق لبدء الدراسة بأول فرع لكلية البنات جامعة الأزهر ودخولها التنسيق العام الدراسي المقبل.

_الإجراءات المالية والعلمية



ووجه الدكتور مصطفى النجار الشكر والتقدير للروح الطيبة لأعضاء مجلس الجامعة، مؤكدًا أن ما يبذل هو بروح الفريق الواحد وتكاتف الجميع من أجل إنجاح الصرح العلمى والتعليمى لجامعة مطروح، حيث تمت مناقشة عدد من الإجراءات المالية والعلمية، وكذلك تقرير النشاط العلمى والنشر الدورى للأبحاث بكليات الجامعة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وامتحانات نهاية العام الدراسى وغيرها.

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