الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الصحة فى غزة: وصول 60 شهيدًا و140 إصابة للمستشفيات خلال 24 ساعة

غزة
غزة

 

 

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، فقد ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، مما أسفر عن وصول 60 شهيدًا و140 إصابة للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التقرير أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات، فيما تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبات في الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى الآن 37.718 شهيدًا و86.377 إصابة منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي.

مطالبات بضرورة وقف الحرب

وطالب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبوخلف اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بضرورة وضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. قائلا: "إن ما يحدث في قطاع غزة الآن كارثي بكل المقاييس، جراء سقوط أعداد مهولة من الشهداء والمصابين وخاصة الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية والفقر الغذائي بالإضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث يوجد 800 ألف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي واليرقان والأمراض الجلدية وارتفاع الحرارة".

……

وطالب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبوخلف اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بضرورة وضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة..قائلا: "إن ما يحدث في قطاع غزة الأن كارثي بكل المقاييس، جراء سقوط أعداد مهولة من الشهداء والمصابين وخاصة الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية والفقر الغذائي بالإضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث يوجد 800 ألف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي واليرقان والأمراض الجلدية وارتفاع الحرارة".

وطالب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبوخلف اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بضرورة وضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. قائلا: "إن ما يحدث في قطاع غزة الأن كارثي بكل المقاييس، جراء سقوط أعداد مهولة من الشهداء والمصابين وخاصة الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية والفقر الغذائي بالإضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث يوجد 800 ألف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي واليرقان والأمراض الجلدية وارتفاع الحرارة".

وطالب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبوخلف اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بضرورة وضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة..قائلا: "إن ما يحدث في قطاع غزة الآن كارثي بكل المقاييس، جراء سقوط أعداد مهولة من الشهداء والمصابين وخاصة الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية والفقر الغذائي بالإضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث يوجد 800 ألف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي واليرقان والأمراض الجلدية وارتفاع الحرارة".

قطاع غزة العدوان غزة الإسرائيلي المستشفيات

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