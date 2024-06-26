انفجار أسطوانة غاز فى مطعم بالفيوم

شب حريق هائل في أحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة بمركز طامية في الفيوم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بسبب الحرارة الشديدة، والتهمت النيران محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

انفجار أسطوانة غاز في مطعم بالفيوم



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق بأحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة وسط مركز طامية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بداخله بسبب الحرارة الشديدة.

الحماية المدنية تسيطر على الوضع

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم منع امتداده للمحلات المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وانحصرت الخسائر في كونها مادية فقط بمحتويات المطعم.



وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.