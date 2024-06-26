الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن كيفية ترشيد الكهرباء

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن كيفية ترشيد الكهرباء، وأجاب عن أهمية  التوفير في الكهرباء، وجاء تحت عنوان:" حملة ترشيد الكهرباء.. ليه لازم نوفر في الكهرباء؟".

وأجاب التقرير عن توفير الكهرباء وترشيد الاستهلاك لأن محطات الكهرباء تعمل علي أساس الوقود، وبالتالي هناك انبعاثات كربونية منها وترشيد الاستهلاك يقلل الانبعاثات وبالتالي يقلل الاحتباس الحرارى. 

وأشار التقرير إلي أن، الشركات والمصانع سوف تجد في المستقبل أن الاتجاه السائد هو توفير الكهرباء سوفر تعمل  المصانع علي تلك الصناعات التى توفرها، وتقليل تكلفة المشروعات المقبلة  وسوف نعمل علي خطة مستقبلية للتصدير الكهرباء. 

ونوه التقرير إلي أن ترشيد الكهرباء سوف يؤدي إلي خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

يتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الاحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالاضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

اكسترا نيوز الكهرباء ترشيد الكهرباء محطات الكهرباء الوقود ارشادات الترشيد

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