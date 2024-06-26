الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قومية المنوفية" تقدم "طبيب رغم أنفه" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدمت فرقة قومية المنوفية، عرض "طبيب رغم أنفه" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته ال 46، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض عن رائعة الكاتب الفرنسي موليير، وتدور أحداثه حول "جيمس" الحطاب، وزوجته "مارتين" التي تتعرض للضرب منه يوميا، فتقرر الانتقام منه بتوريطه في علاج "لوسيندا" ابنة أحد الأثرياء من الخرس، بعد أن تعلم بالأمر من خادمين.

ويُجبر جيمس على التظاهر بأنه طبيب ويذهب لعلاجها، وهناك يتعرض للضرب من قِبل الخادمين للاعتراف بأنه طبيب، ليكتشف بمرور الوقت أن المريضة ليست خرساء بل تظاهرت بذلك لإجبار والدها لها بالزواج من ثري عجوز "هوراس"، وتتوالى الأحداث في إطار درامي كوميدي وينتهي العرض بمساعدة الفتاة بالزواج ممن تحبه "توماس".

أوضح حسام موسى دراماتورج العرض أن النص تم تقديمه في شكل دراما غنائية، بعد إجراء بعض التعديلات، حيث تم إضافة شخصية "هوراس" وشخصية "سيمون" الخادمة وبعض المرضى الذين يطلبون العلاج من الطبيب، كما تم تغيير اسم بطل العرض من سيجاناريل إلى جيمس، ولكن تم الحفاظ على السياق الدرامي لنص "موليير" والتأكيد على فكرة الحب.

"طبيب رغم أنفه" أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، استعراضات محمد العشري، ديكور شادي قطامش، تنفيذ ملابس ميلر صلاح، مخرجان مساعدان خالد عيسى، وكريم معروف، مخرج منفذ حسام الدين محمد، وإخراج إبراهيم المهدي.

أداء تمثيلي: يوسف النقيب، ناهد شقير، أحمد وجيه، مصطفي كامل، أحمد الديب، مي أسامة، أحمد عباس، محمد زغلول، عمرو التركي، إيمان فؤاد، روان عزت، ملك صادق، جنا محمد، محمد طمان، عبد الله رضا، وفاي مصطفى.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتختتم فعالياته 29 يونيو الحالي.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج، والتابع لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء في السابعة مساءً العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، عن نص ست شخصیات تبحث عن مؤلف" للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديللو، إعداد محمد السوري، وإخراج أحمد عبد الباسط.

وتقدم فرقة قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "الحضيض" في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة، عن نص الأديب الروسي مكسيم چوركي وإخراج إبراهيم الفرن.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح ثقافة روض الفرج موليير قصر ثقافة ببا لويجي بيرانديللو

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