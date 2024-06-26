الصحة الفلسطينية: 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، بحسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.