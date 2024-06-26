تكريم مدير تحرير الدستور فى احتفالية 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات

شهدت احتفالية 30 يونيو المقامة بمجمع إعلام مدينة السلام التابعة للهيئة العامة للاستعلامات تكريم عدد من الشخصيات البارزة ممن كانوا شركاء في النجاح وتحقيق التقدم للمجتمع المصري.

وكرمت الهيئة العامة للاستعلامات عماد سليمان، مدير تحرير جريدة الدستور، تقديرًا لدوره البارز في الإعلام والصحافة، كما تم منح درع الهيئة لعدد من رجال الدين ورؤساء الأحياء والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد ممن لهم إسهامات بارزة في الأعمال الوطنية.

انطلقت الاحتفالية صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو في مجمع السلام للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بإنجازات ثورة 30 يونيو ودور الشعب والجيش في استعادة الوطن من أيدي الجماعات الإرهابية.

بدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم، وتبعها كلمات لممثلي الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة، حيث تناولوا خلالها دور الشعب المصري في تحقيق إرادته واستعادة وطنه. كما قدم أطفال كورال مدارس السلام فقرة فنية تضمنت أغاني وطنية وإسلامية بمناسبة اقتراب العام الهجري الجديد، ما أضفى على الاحتفالية جوًا من البهجة والاعتزاز بالهوية الوطنية والدينية، وعكس روح الوحدة والتكاتف بين أفراد المجتمع المصري.

تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد قوة الشعب المصري ووحدته في وجه التحديات، ولتذكر الجميع باليوم التاريخي الذي استعاد فيه المصريون زمام أمورهم ووجهوا رسالة قوية للعالم أجمع عن إرادتهم وتصميمهم على حماية وطنهم. وشملت الفعالية تكريمًا لعدة شخصيات مؤثرة، ما يعكس التقدير والاعتراف بجهودهم في تعزيز الوعي الوطني والمساهمة في تطوير المجتمع المصري.

تقام هذه الاحتفاليات في 96 مركزًا ومجمعًا إعلاميًا على مستوى الجمهورية، ما يبرز اهتمام الدولة بتوعية المواطنين بتاريخهم المجيد وحثهم على التكاتف والعمل من أجل مستقبل أفضل.