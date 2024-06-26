الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز تصريحات سارة نتنياهو: الجيش يحاول الانقلاب على نتنياهو.. ولا نثق بالقيادة

نتنياهو وزوجته سارة
نتنياهو وزوجته سارة

أثارت أبرز تصريحات سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جدل واسعة بعدما كشفت أن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاولون الانقلاب على زوجها والإطاحة به، ما يعكس تصاعد الخلاف القوي بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال بسبب إطالة أمد حرب غزة وغياب خطط مستقبل القطاع.

تصريحات سارة نتنياهو تكشف المستور بين نتنياهو وجيش الاحتلال

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد جاءت تصريحات سارة نتنياهو  خلال لقائها مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، واتهمت في اجتماعها المغلق مع العائلات القيادة العسكرية في جيش الاحتلال بأنها تخطط لتنفيذ انقلاب على زوجها.

وفي محاولة لنفي أبرز تصريحات سارة نتنياهو حاول مكتب نتنياهو نفي هذه التسريبات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التسريبات الكاذبة والشائعة المتواصلة حول سارة نتنياهو ما هي إلا ظلم شنيع.

وأضافت أن التسريبات جاءت بعد الإعلان عن عقد سارة نتنياهو اجتماعا مغلقا مع بعض أقارب وعائلات المحتجزين الإسرائليين، والذين اعترضوا على تصريحاتها لهم.

غضب عائلات المحتجزين من تصريحات سارة نتنياهو

وأشارت إلى أن غضب عائلات المحتجزين من تصريحات سارة نتنياهو دفعها لقول إنها لا تثق في القيادة العسكرية فقط أي القادة وليس الجيش الإسرائيلي بالكامل، ولكن عائلات المحتجزين ظلوا غاضبين منها لأنهم يعلقون آمال كبرى على جيش الاحتلال من أجل تحرير ذويهم من غزة.

وجاء في رد مكتب نتنياهو أيضا أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء "تعمل بمبادرتها الخاصة من أجل عائلات المحتجزين والعائلات الثكلى… وجميع دوائر الألم المرتبطة بهذه الحرب الصعبة، وتساعد بقدر ما تستطيع".

مسيرات فى إسرئيل تطالب نتياهو بالتوصل لاتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين

البشتاوى: قرار المحكمة العليا فى إسرائيل بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية جاء مفاجئًا

"معلومات الوزراء": 75% من الأمريكيين يرون أن الحرب بين إسرائيل وغزة مهمة

الولايات المتحدة تمد إسرائيل بـ600 شحنة أسلحة.. والاحتلال يستعد لمعركة لبنان

وأضاف: "على الرغم من الأصوات التي تحاول إلحاق الأذى بها… ستواصل سارة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا في الحرب وتصلي من أجل العودة السريعة لجميع المحتجزين الـ 120".

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع تزامن مع تصاعد الغضب الإسرائيلي الداخلي من نتنياهو بسبب فشله في تأمين أي صفقة لتحرير المحتجزين، فضلًا عن فشل حربه التي استمرت لأكثر من 8 أشهر في تحريرهم، فعلى مدار هذه الأشهر الطويلة من الحرب والدمار لم يتم تحرير سوى 7 محتجزين أحياء فقط وانتشال جثامين 19 آخرين بينهم 3 قتلوا على يد جيش الاحتلال، فيما تم تحرير 105 آخرين خلال الهدنة الوحيدة التي أبرمها الاحتلال مع حماس في نوفمبر الماضي.

txt

تقديرات إسرائيلية: "الجنائية الدولية" ستصدر مذكرتى اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

أبرز تصريحات سارة نتنياهو تثير غضب جيش الاحتلال

وتابعت الصحيفة أن اتهامات سارة نتنياهو للجيش بالانقلاب على زوجها لم تعد الأولى من نوعها حيث سبق ووجه يائير نجل نتنياهو الأكبر اتهامات مماثلة لجيش الاحتلال في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي 17 يونيو، اتهم يائير الجيش وجهاز الشاباك بالخيانة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، قائلًا عبر حسابه الرسمي على منصة X: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق فيما حدث؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات عكست تصاعد التوترات بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، الذين يرفضون إطالة أمد الحرب في غزة خصوصًا وأنها لن تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس في ظل غياب خطة شاملة بشأن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضافت أن نتنياهو ومكتبه أكدوا باستمرار أن الهدف الأساسي من الحرب هو تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية، ولكنهم تجاهلوا مسألة مستقبل غزة بمجرد انتهاء الحرب، حيث أصبح الأمر بمثابة مصدر قلق كبير لقادة الجيش.

أعرب دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن هذا الشعور في مقابلة مع القناة 13 في 19 يونيو، قائلًا: "لا يمكن تدمير حماس. حماس فكرة، أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن جعلها تختفي مخطئون".

txt

أكسيوس: مسئولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن بأن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله

سارة نتنياهو أبرز تصريحات سارة نتنياهو تصريحات سارة نتنياهو بنيامين نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة المحتجزين الإسرائليين اتهامات سارة نتنياهو للجيش

مواد متعلقة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

ورطة جديدة لنتنياهو.. التجنيد الإجبارى لـ"الحريديم" يُمهد لحل حكومة الاحتلال

الولايات المتحدة تمد إسرائيل بـ600 شحنة أسلحة.. والاحتلال يستعد لمعركة لبنان

بعد تصريحات نتنياهو.. كشف السر وراء تباطؤ شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

شبكات الكهرباء خارج الخدمة فى بريطانيا.. ومطار مانشستر يلغى عشرات الرحلات

الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء يثيران أزمة سياسية فى الولايات المتحدة

بسبب موجات الحر القاسية ونقص الوقود.. هل تواجه أوروبا صيفًا مظلمًا؟

العالم يعاني.. موجات الحر ونقص الوقود يضعا الدول في أزمة كهرباء كبرى

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة