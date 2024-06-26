عرض فيلم "نابليون والفن" على شاشة "الوثائقية" اليوم الأربعاء

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي الجديد "نابليون والفن"، ضمن خريطتها لشهر يونيو، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تفاصيل الفيلم الوثائقي نابليون والفن

ويوثق الفيلم علاقة القائد الفرنسي الشهير "نابليون بونابرت" بالفنون والثقافة، وكيف استخدم تلك القوى الناعمة خلال فترة حكمه لفرنسا. ويصطحب الفيلم مشاهديه في جولة فريدة تمتد من متحف اللوفر في باريس، إلى أكاديمية الفنون الجميلة بميلانو في إيطاليا، بصحبة عدد من أبرز المتخصصين في مجالات متنوعة فنية، وسياسية، واجتماعية.

أفلام الوثائقية في شهر يونيو

كما أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج مجموعة من الأعمال الوثائقية خلال شهر يونيو.

وتعرض القناة الوثائقية، خلال شهر يونيو، مجموعة متميزة من الأعمال الوثائقية ذات الطابع الخاص ومنها:

التابعي.. أمير الصحافة

ويوثق الفيلم سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية في القرن العشرين، وهو الصحفي الكبير محمد التابعي، الذي لُقب بـ"أمير الصحافة"، حيث يتطرق إلى مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه في مقتبل عمره، ويسلط الضوء على أهم التجارب الصحفية التي أسهم في تأسيسها ونجاحها.

كما يستعرض عددًا من أهم المعارك الصحفية التي خاضها "التابعي" خلال فترة الحكم الملكية حتى قيام ثورة يوليو 1952، ودوره في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، من خلال علاقاته الواسعة في الأوساط السياسية والفنية.

الموسم الثاني من الأعيان

كما تعرض القناة الوثائقية الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، ويوثق الموسم الثاني من السلسلة سيرة عددٍ من كبار عائلات المجتمع المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين، ممَّن أدوا أدوارًا شديدة التأثير في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما تُسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة في مصر خلال تلك الفترة على الأصعدة كافة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة. جدير بالذكر أن إنتاج وعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان" يأتي استكمالًا لنجاح الموسم الأول منها.

ضيوف مصر

ويوثق الفيلم حياة عددٍ من الأفراد والعائلات ممَّن يحملون جنسيات متنوعة، عربية وإفريقية وأوروبية، ويقيمون على أرض مصر حاليًا بعد أن اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب، والاضطرابات السياسية والأمنية. ويسلط الفيلم الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، وكيف جرى استيعابهم في المجتمع المصري؛ ضيوفًا مرحبًا بهم، يحظون بكل الخدمات، ولا ينظر إليهم على كونهم لاجئين أو مهاجرين. ويرصد الفيلم كذلك تفاصيل الرحلة التي قطعوها من بلادهم إلى مصر، واندماجهم في المجتمع المصري، والنجاحات التي استطاعوا تحقيقها في مجالات مختلفة.

معبر رفح

ويوثق الفيلم قصة معبر رفح الذي شغل العالم كله؛ باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، وموقف الدولة المصرية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. ويقدم الفيلم أيضًا قصة نشأة معبر رفح بين الأراضي المصرية والفلسطينية، وتاريخ ترسيم الحدود الشرقية لمصر، التي كانت- ولا تزال- شاهدةً على بطولات الجيش المصري في الدفاع عن الأراضي المصرية.

وتظهر خلال الفيلم شهادات حصرية لمواطنين فلسطينيين يكشفون جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ويردون على الأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول التشكيك في نزاهة الموقف المصري.