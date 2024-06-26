الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ تدريب 27 فريقا مشاركا بأولمبياد الشركات الناشئة بجامعة المنوفية

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF بجامعة المنوفية عن بدء تدريبات 27 فريق مشارك في أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة من خلال تعاون مشترك مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي ومكتب العلاقات الدولية بجامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد  رئيس الجامعة علي أن  جميع الطاقات والخبرات بجامعة المنوفية  تسعى لتشجيع الابداع وتنبى الحلول المبتكرة في جميع المجالات والتخصصات النادرة التي تتميز بها الجامعة في علوم الذكاء الصناعي والبرامج الدراسية المستحدثة بالتخصصات الهندسية والطبية وعلوم الخلايا الجذعية والطاقة المتجددة والعلوم الزراعية وغيرها من المجالات التنافسية بالعالم والتي جعلت جامعة المنوفية في الصفوف الأولى بين الجامعات الدولية. 
 

 ودعا رئيس الجامعة الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة بالجامعة إلى السعي للحصول على براءات اختراع لمشارعهم الابتكارية، ومؤكدا أن  الجامعة سوف تساعد  الفرق الحاصلة على براءة اختراع في وصول منتجاتها الابتكارية للمجتمع الصناعي والزراعي والتجاري والطبي من خلال إنشاء شركة منتجة داخل الجامعة لإبراز المشاريع وتسويقها محليا ودوليا وتحقيق أعلى فائدة تنموية لعوائد مشروعات العلوم والتكنولوجيا وجعلها ضمن عجلة التنمية المستدامة بمصر.

وشهد الدكتور أحمد القاصد استعراض الفرق الطلابية المشاركة في الأولمبياد أفكارهم الابتكارية وكيفية تحوليها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في مشروعات الأطراف الصناعية الطبية وإدارة المشروعات السمكية تكنولوجيا، واختراع منتجات نظافة خالية من المواد الكيمائية لمرضى السرطان، واختراع جهاز يعمل بالشعاع لقياس مستوى السكر بالدم، ومشروعات رعاية النخيل أكثر 2500 نوع من النخيل عن بعد، وإنشاء تطبيق لقياس مستوى الذكاء عند الأطفال في المراحل الأولي من التعليم باللغة العربية لتصنيف النشء ذوي القدرات الفائقة والابتكارية لتسهيل سبل العناية بالمخترعين منذ الصغر، وأيضا إنشاء صوبة زراعية والتحكم فيها تكنولوجيا مع التقليل من الفقد الزراعي والمالي لإنشائها، إلى جانب استعراض العديد من المشروعات ذات الطابع التكنولوجي والذكاء الصناعي والتحكم عن بعد.  

محافظة المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تدريبات 27 فريق

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