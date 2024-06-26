"الدرندلي" يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء بجامعة الزقازيق

شدد د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء المستخدمة بجميع كليات وقطاعات الجامعة المختلفة، بحيث يتم تشغيل الأجهزه الكهربائية بطريقة أكثر كفاءة لتغطي الاحتياج الفعلي وبما لا يتعارض مع تقديم الخدمات الأساسية، وذلك بناءًا علي توجيهات رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي، بتطبيق اجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، وإيمانًا من جامعه الزقازيق بدورها الحيوي والتوعوى في المجتمع وحرصها الدائم علي أن تكونَ من أولي الجهات في تطبيق التوجيهات والسياسات العامة في الدولة المصرية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوه تأتي انطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والإيمان بضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع حلول فعلية لمشكله الكهرباء.

ودعا الدرندلى جميع منتسبي جامعة الزقازيق إلي الالتزام بإرشادات استهلاك الطاقة الكهربائية وأن يكونوا شركاء في حماية موارد الدولة وطاقاتها.

وفى سياق متصل، أشاد الدرندلي رئيس الجامعة بالجهود التي يسعى لها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي من توفير بيئة مشجعة على الابتكار للطلاب والباحثين ورواد الأعمال في مصر، وتنمية مهاراتهم الابتكارية عن طريق برامج مخصصة، إلى جانب إتاحة المنح الدراسية للمبتكرين والنوابغ لتحقيق التنمية للفرد والمجتمع.

ومن جانبه أشارالدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن البرنامج الخاص بأولمبياد الشركات الناشئة يركز بالكامل على فرق رواد الأعمال التي ينتمي أغلبيتهم للجامعات (سواء كانوا طلبة أو باحثين أو أساتذة) الذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركات ناشئة.

كما أوضح الدكتور أحمد عسكوره مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة أن البرنامج يتكون من مراحل مختلفة يتم فيها تقديم دورات تدريبية وخدمات توجيه وإرشاد وتتضمن المسابقة مسارين: الأول مسار الطلبة والثانى مسار الباحثين.