لجنة مكبرة لتفقد حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخها بمطروح (صور)

قاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لجنة للإشراف وتفقد ومتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من غراب المياه بالريفية والكيلو ٨ وصولا إلى المواطن.



جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين وأحمد صالح مدير التفتيش المالي والإدارى ومسؤل إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للإسراع فى حل أزمة نقص مياه الشرب والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.

سيارات نقل المياه

تهدف اللجنة للتيسير على المواطنين مع الدفع بمزيد من السيارات بغراب المياه، حيث تم زيادة عدد سيارات نقل المياه من ٩ سيارات فقط إلى ٢٠ سيارة اليوم بغراب الريفية، والتوجيه بأولوية الدفع بسيارات المياه إلى المواطنين المتواجدين بأغربة المياه، ومتابعة مديرية التموين وصول سيارات المياه وعدم الخروج عن خط السير المحدد ودون أى تجاوزات أو أعباء على المواطن وكذلك تقنين حجز الايصالات وتقليل أعدادها والإسراع في الانتهاء من كشوفات الايصالات السابقة، مع مواجهة أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

وكان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو ٣٠ ألف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.

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