الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة مكبرة لتفقد حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخها بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لجنة للإشراف وتفقد ومتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من غراب المياه بالريفية والكيلو ٨  وصولا إلى المواطن.


جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين وأحمد صالح مدير التفتيش المالي والإدارى ومسؤل إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة  للإسراع فى حل أزمة نقص مياه الشرب والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.  

سيارات نقل المياه

تهدف اللجنة للتيسير على المواطنين مع الدفع بمزيد من السيارات بغراب المياه، حيث تم زيادة عدد سيارات نقل المياه من ٩ سيارات فقط إلى ٢٠ سيارة اليوم  بغراب الريفية، والتوجيه بأولوية الدفع بسيارات المياه إلى المواطنين المتواجدين بأغربة المياه، ومتابعة مديرية التموين وصول سيارات المياه وعدم  الخروج عن خط السير المحدد ودون  أى تجاوزات أو أعباء على المواطن وكذلك تقنين حجز الايصالات  وتقليل أعدادها  والإسراع في الانتهاء من كشوفات  الايصالات السابقة،  مع مواجهة  أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

وكان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو ٣٠ ألف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.

1000300561
1000300561
1000300564
1000300564
1000300567
1000300567
1000300555
1000300555
1000300558
1000300558
1000300552
1000300552
1000300549
1000300549
1000300546
1000300546
مدينه مرسي مطروح السكرتير العام لمطروح ضخ كميات المياه متابعة حركة سيارات نقل المياه مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يوجه بحل أزمة مياه الشرب بحزمة إجراءات (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة