الأربعاء 26 يونيو 2024
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خبير اقتصادي: الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بمنتجات يتم تصديرها للخارج

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي محمد البهواشي

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إن الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات. 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.

القيادة السياسية تهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار

وتابع البهواشي، أن القيادة السياسية تهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار والذي كان حلما من قبل ولكن الآن نحن في طريقنا لتحقيقه.

خبير اقتصادي الدولة زيادة المكون المحلى زيادة الصادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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