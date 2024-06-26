"الصحة" تحذر من التدخين وتؤكد يؤذي العقل ويسبب أمراض القلب

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التدخين موجهة رسالة مهمة إلى مدخنى التبغ الإلكتروني، قائلة إن التدخين الإلكتروني يؤذي العقل الذي يستمر في التطور حتى أوائل ومنتصف العشرينات، ونصحت بالتوقف عن التدخين بكل أنواعه.

وكشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن التفاعلات التى تحدث داخل الجسم فور التوقف عن التدخين حيث يكون خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نصف ما هو عليه لدى المدخنين.

وأوضحت أنه بين 5-15 سنة يتم تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية إلى مستوى لا يختلف عن مستوى غير المدخنين، لافتة إلى أنه بعد 15 سنة خطر الإصابة بـ أمراض القلب التاجية يكون كما هو عليه لشخص لم يدخن أبدًا.

وكانت أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالميادين العامة وساحات المساجد .

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خصوصا التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الاطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يجرى تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن وجود الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.