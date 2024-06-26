الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" تحذر من التدخين وتؤكد يؤذي العقل ويسبب أمراض القلب

مدخنى التبغ الإلكتروني
مدخنى التبغ الإلكتروني

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من  التدخين موجهة رسالة مهمة إلى مدخنى التبغ الإلكتروني، قائلة إن التدخين الإلكتروني يؤذي العقل الذي يستمر في التطور حتى أوائل ومنتصف العشرينات، ونصحت بالتوقف عن التدخين بكل أنواعه.

وكشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن التفاعلات التى تحدث داخل الجسم فور التوقف عن التدخين حيث يكون خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نصف ما هو عليه لدى المدخنين.

وأوضحت أنه بين 5-15 سنة يتم تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية إلى مستوى لا يختلف عن مستوى غير المدخنين، لافتة إلى أنه بعد 15 سنة خطر الإصابة بـ أمراض القلب التاجية يكون كما هو عليه لشخص لم يدخن أبدًا.

وكانت أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالميادين العامة  وساحات المساجد .

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خصوصا التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الاطفال  بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يجرى تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن وجود الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.

وزارة الصحة والسكان أمراض القلب الإصابة بالسكتات خطر الإصابة بالسكتات الدماغية فيسبوك تعاطي المخدرات

مواد متعلقة

تخلص من السجائر نهائيًا.. نصائح عملية للإقلاع عن التدخين

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة