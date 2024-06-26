الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  مجلس النواب، "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو، خلال الجلسة العامة للمجلس (الأربعاء 26 يونيو 2024).

وجاء نص الكلمة كالآتي:

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر؛ 

بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث

إن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

وتحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعًا.

وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبًا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحقيق خير البلاد والعباد. 

وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.

رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أعضاء المجلس ثورة ٣٠ يونيو التاريخ المصري جيش مصر العظيم رجال الشرطة واجب وطني

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