الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب أنغام.. أحلام عن الخطأ باسمها: "شرف لأي شخص ذكري"

المطربة أحلام
المطربة أحلام

علقت المطربة أحلام على الفيديو المتداول لمراسلة أخطأت في اسم الفنانة أنغام، واستبدلته بـ"أحلام"، لترد الأخيرة بأن اسمها شرف لأي شخص، واصفةً إياها بأنها صوت الخليج، وأن ما حدث من مراسلة ليست إساءة لشخص أنغام، بل هو شرف. 

 

وكتبت أحلام تغريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة إكس، والمعروف سابقًا بـ"تويتر"، قالت فيها: "مع احترامي لك أعتذر منك أسأت الرد؟!، اسمي مش إساءة لأي أحد أبدًا أنا أحلام وهي أنغام وسبق أن في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية بـ اسمي مع فنانة ثانية، ورديت أتشرف ونقطة".

 

وتابعت أحلام قائلة: "اسمي مش إساءة اسمي تشريف، وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي، لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان، مين ما كان يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشرف".

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