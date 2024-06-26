خبيرة تكشف إيجابيات تقديم الدعم النفسي لطلاب الثانوية العامة فى فترة الامتحانات

يتلقى طلاب الثانوية العامة كثيرا من الدعم خلال فترة أداء الامتحانات، بالتزامن مع الانقطاع المتكرر للكهرباء، وتقول سلمى محمد أستاذة صحة نفسية إن طلاب المرحلة الثانوية يعانون من الضغط العصبي نتيجه الأعباء النفسية، أومشكلات دراسية بالإضافة لتعرضهم للضغط العصبي بسبب الأهل والمقارنات التى يفعلونها.

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وتابعت “سلمى” فى تصريح خاص للدستور:" الدعم النفسي مهما لأنه يدعم ثقه الفرد فى نفسه ويرفع تقدير الذات لديه"، مؤكدة أن الدعم النفسي على الصعيد الاجتماعى والشخصى والعاطفى يساعد طلاب الثانوية العامة على تلاشي العيوب الموجودة فى شخصياتهم، ويجعلهم قادرين على الإنجاز لعديد من المهام التى يريدونها، فالدعم يجعل طالب الثانوية العامة يتخطى هذه المرحلة دون خوف.

وقد أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى عدد (1644) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.



وقد حرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الدور الاول (الشعبة العلمية) يؤدون يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 الامتحان فى مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في أ لعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).