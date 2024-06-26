مركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفتتح مدرسة "تطبيقات الذكاء الاصطناعى"

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، اليوم الأربعاء، تدشين مدرسة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم" ضمن مدارس "أكاديمية مواهب وقدرات" للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، مشيرة إلى أن المدرسة ستبدأ عملها في الأول من يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، إن الهدف من إنشاء مدرسة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم" هو تمكين المتعلمين من فهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية في عملية التعليم، وتنمية ملكات الإبداع والأفكار والابتكار لدى الطلاب الوافدين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل التفاعلية.

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر أن مدرسة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم" تتضمن عدة مستويات منها: التصميمات وإنتاج المحتوى الرقمي مثل (العروض التقديمية، الإنفوجرافيك، إنشاء الصور الرقمية، وبطاقات العمل، وكيفية كتابة السيرة الذاتية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصميم أغلفة الكتب).

كما تتضمن فصولًا لتعلم الترجمة الآلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتميز بدقتها وكفاءتها العالية في ترجمة النصوص والمصطلحات والمفردات، والتلخيص والتصحيح اللغوي، وطرق تحويل الصوت والصورة لنص واستخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل البيانات التعليمية واستخلاص الأنماط والتوجهات لتحسين جودة التعليم فضلا عن تدريب الطلاب أيضًا على تطوير تطبيقات تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدراتهم على مواكبة التقدم التكنولوجي وتوظيفه بشكل فعال.

وأضافت أن الدراسة بجميع مدارس أكاديمية "مواهب وقدرات" مجانية لجميع الطلاب الوافدين والأجانب المنتسبين لمؤسسة الأزهر الشريف، لافتةً إلى أن مدة المستوى الدراسي بمدرسة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم" ثلاثة شهور، بواقع محاضرتين أسبوعيًا، وعلى من يرغب من الطلاب الوافدين الالتحاق بالمدرسة سرعة التوجه إلى وحدة الإبداع والبحث العلمي بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب لتسجيل أسمائهم واستكمال إجراءات القبول.