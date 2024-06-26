رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة
رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.
تقديم الصف الأول الابتدائي 2024
ويبحث أولياء الأمور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 الإلكتروني، الراغبين فى تقديم ابنائهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك عبر محركات البحث جوجل.
وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأهالي لمعرفة تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا لمعرفة الأوراق المطلوبه تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024
ويمكن لأولياء الأمور التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024\2025.
الأوراق اللازمة التقديم في المدارس الحكومية والتجريبية 2025
- 1 - الاستمارة الالكترونية للتقديم في المدارس الحكومية.
- 2 - شهادة ميلاد حديثة للطالب وصورة منها.
- 3 - صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطالب سارية.
- 4 - عدد 8 صور شخصية 4*6 للطالب.
- 5 - وصل مياه او كهرباء او فاتورة تليفون أرضي باسم الأب أو الجد للأب للتأكد من عنوان ولي الأمر.
- 6 - صورة من عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق للتقديم والاصل للاطلاع عليه.
- 7 - ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.
- 8 - الطوابع الصحية اللازمى على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل.
- 9 - حافظة مستدات.