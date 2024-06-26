ضبط تشكيل عصابي يسرق هواتف المواطنين في الآميرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة.

واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف وضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الزيتون، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"- فرد خرطوش، كما اعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.