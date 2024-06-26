الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تشكيل عصابي يسرق هواتف المواطنين في الآميرية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة. 

واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف وضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الزيتون، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"- فرد خرطوش، كما اعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة. 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة الأميرية 4 هواتف محمولة سرقة

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