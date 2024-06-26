عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن فتح باب التقديم لشغل وظائف فنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

مسؤوليات وظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

مسؤوليات وظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق ستكون، اتباع تعليمات التشغيل واللوائح، بما في ذلك الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين، تنفيذ المهام المكلفة من قبل سائق القطار، متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب (طبقًا للتعليمات)، الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية، عدم مغادرة الكابينة إلا بتعليمات من سائق القطار وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزي)، والالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

مترو الأنفاق

المتطلبات العامة لوظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

المؤهل العلمي: دبلوم فني صناعي (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فني صناعي / بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات (كهرباء - ميكانيكا - إلكترونيات - اتصالات) مع الأولوية للمؤهل الأعلى.

السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

الجنس: ذكور فقط.

الخدمة العسكرية: أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على معافاة نهائية.

محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

السجل الجنائي: لا يجب أن يكون للمتقدم أي سجلات جنائية.

نظام العمل: العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.

الاختبارات: اجتياز اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية تشمل اختبار اللغة الإنجليزية.

المقابلات: حضور مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

الكشف الطبي: الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي) واجتياز تحليل المخدرات.

الاختبارات النفسية الحركية: يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

مترو الأنفاق

المستندات المطلوبة لوظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى (إن وجدت).

صورة من موقف التجنيد.

صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

صور من الشهادات التدريبية (إن وجدت).

عدد (2) صورة شخصية 4*6

تقديم الطلبات لوظيفة مساعد قطار في مترو الانفاق

وأعلنت الشركة عن أن تقدم الطلبات سيكون بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة - يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة، وآخر موعد للتقديم هو 4 يوليو 2024.

ويتم التقديم على الوظيفة من خلال تسليم الملف المطلوب في مقر الشركة، ولا يتم قبول أي طلبات غير مكتملة أو غير مطابقة للشروط، وتخضع جميع البيانات المقدمة للسرية التامة.