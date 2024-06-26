الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

مترو الأنفاق - أرشيفية
مترو الأنفاق - أرشيفية

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن فتح باب التقديم لشغل وظائف فنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

مسؤوليات وظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

مسؤوليات وظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق ستكون، اتباع تعليمات التشغيل واللوائح، بما في ذلك الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين، تنفيذ المهام المكلفة من قبل سائق القطار، متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب (طبقًا للتعليمات)، الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية، عدم مغادرة الكابينة إلا بتعليمات من سائق القطار وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزي)، والالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

مترو الأنفاق

المتطلبات العامة لوظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

المؤهل العلمي: دبلوم فني صناعي (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فني صناعي / بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات (كهرباء - ميكانيكا - إلكترونيات - اتصالات) مع الأولوية للمؤهل الأعلى.

السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

الجنس: ذكور فقط.

الخدمة العسكرية: أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على معافاة نهائية.

محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

السجل الجنائي: لا يجب أن يكون للمتقدم أي سجلات جنائية.

نظام العمل: العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.

الاختبارات: اجتياز اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية تشمل اختبار اللغة الإنجليزية.

المقابلات: حضور مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

الكشف الطبي: الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي) واجتياز تحليل المخدرات.

الاختبارات النفسية الحركية: يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

مترو الأنفاق

المستندات المطلوبة لوظيفة مساعد قطار في مترو الأنفاق

صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى (إن وجدت).

صورة من موقف التجنيد.

صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

صور من الشهادات التدريبية (إن وجدت).

عدد (2) صورة شخصية 4*6

تقديم الطلبات لوظيفة مساعد قطار في مترو الانفاق

وأعلنت الشركة عن أن تقدم الطلبات سيكون بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة - يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة، وآخر موعد للتقديم هو 4 يوليو 2024.

ويتم التقديم على الوظيفة من خلال تسليم الملف المطلوب في مقر الشركة، ولا يتم قبول أي طلبات غير مكتملة أو غير مطابقة للشروط، وتخضع جميع البيانات المقدمة للسرية التامة.

فرص عمل فرص عمل متاحة فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق مترو الأنفاق المترو وظائف فنية وظيفة مساعد قطار

مواد متعلقة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

رغم توفر النفط والغاز.. إيران تواجه أزمة مزمنة فى الكهرباء

المصرى يستهدف التعاقد مع الليبى فاضل سلامة

التخطيط: مصر تسجل انخفاضًا فى معدلات التضخم لأول مرة منذ عامين

مدبولى: انخفاض معدلات التضخم بفضل جهود ضبط الأسواق وتدبير النقد الأجنبى

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

كندة علوش تفتح دولاب الأوجاع.. حكايات المشاهير مع "المرض الخبيث": العزيمة سر الانتصار

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالخطوات والمكونات

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة