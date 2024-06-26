الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

طفرة كبيرة شهدتها سوق الإنترنت في مصر، إذ قفز عدد مستخدمي الإنترنت المحمول في مصر إلى نحو 79 مليون مستخدم بحسب آخر إحصائية لوزارة الاتصالات، ما دفع الدولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال الخمس سنوات الماضية لتستوعب هذه الطفرة الرقمية.

في ظل هذا التطور الهائل في التكنولوجيا والاتصالات، ظهرت حاجة ملحة لوجود منصات رقمية كبيرة، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رائدة في هذا المجال، إذ تم تأسيس أكبر منصة للفيديو حسب الطلب "Watch it" لتصبح الآن "رقم واحد" في مصر والوطن العربي، لنجد أنفسنا أمام عملاق جديد في مجال المحتوى الدرامي الرقمي والإبداع الفني.

وبحسب إحصائية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن مشاهدة محتوى ترفيهي وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التليفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت مثل "واتش إت" خلال رمضان 2024، بلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ41% مقارنة برمضان 2023.

كما استطاعت "Watch it" في وقت قياسي المنافسة في السوقين الإقليمية والدولية، وتصدرت التطبيقات الأكثر تحميلًا في فئتها خلال الثلاث سنوات الماضية، لتأتي من أفضل 5 منصات مقدمة للمحتوى باللغة العربية، كما بلغ عدد العملاء الدائمين إلى أكثر من 20 مليون مشترك حول العالم.

مكتبة ضخمة من الأعمال الفنية المصرية دفعت "Watch it" لتلك المكانة، باعتبارها أول منصة VOD مصرية "Watch it"، بأعلى المعايير الفنية التي ترتقي إلى المعايير العالمية.

وعلى الصعيد الدولي، تمكنت "Watch it" من الاستحواذ على حصة كبيرة من العملاء في السوقين الإقليمية والدولية، حيث حققت معدل نمو 172%، وتوسعت "Watch it" في إنتاج المحتوى الأصلي الذي يدعم القضايا الاجتماعية المختلفة واعتمدت على الوجوه الجديدة والشباب.

وتواصل منصة "Watch it" إتاحة أفضل المسلسلات الدرامية للمستخدمين، حيث استطاعت أن تلبي احتياجات المشاهد المصري والعربي بأكبر تشكيلة من المسلسلات والأفلام على مدار العام، وحقق بعض المسلسلات نجاحات غير مسبوقة، جاء منها "بالطو" و"الحشاشين" و"الوصفة السحرية" و"أم الدنيا" و"دواعي السفر" و"لحظة غضب" و"بقينا اتنين" و"المعلم" و"على باب العمارة"، لتصبح ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

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