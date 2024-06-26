الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عقد إيجار" يتسبب في مشاجرة دامية بين جزار وصاحب محل بالمرج

مشاجرة
مشاجرة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط طرفي مشاجرة بين جزار وصاحب محل لرفض الأول ترك المحل عقب انتهاء عقده بالمرج.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين مالك عقار وأنصاره «طرف أول»، ومستأجر محل وأنصاره «طرف ثان»، وذلك بالأسلحة البيضاء، وأطلق أحد طرفيها أعيرة نارية في الهواء، وأضافت التحريات أن المشاجرة انتهت بإصابة صاحب العقار.

وتبين أن المستاجر رفض ترك المحل للمالك بعد انتهاء العقد وأخرج "سلاح أبيض" تعدى به على مالك العقار، محدثًا إصابته بجروح قطعية.

كما تبين أن المتهم يعمل جزارًا وأنه استأجر محلا من المجني عليه صاحب العقار، وبعد انتهاء عقد الإيجار طلب الأخير من المتهم الخروج من المحل لتأجيره لآخر فرفض وحدثت المشاجرة.

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