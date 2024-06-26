الأربعاء 26 يونيو 2024
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فهيم: التغيرات المناخية أكبر من قدرة البلدان على تحملها (فيديو)

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الحديث عن التغيرات المناخية بدأ منذ سنوات عديدة وكان لبعض لا يهتم بهذه الأمور أو فكرة التغيرات المناخية وتأثيراتها، على الرغم من التحذيرات من خطورتها وتأثيراتها على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التحذير من خطورة التغيرات المناخية منذ مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ولم يكن التحذيرات مجرد كلام وإنما بناء على دراسات وتحليلات للأمر على أرض الواقع وتصريحات منظمات دولية متخصصة.

تغير المناخ قضية أكبر بكثير من قدرة تحمل كل دول العالم

وأشار إلى أن تغير المناخ قضية أكبر بكثير من قدرة تحمل كل دول العالم وتؤدي إلى تغيرات مناخية جامحة تؤدي لتداعيات أكبر من أزمات انقطاع التيار الكهربائي، معلقا: "أبسط جزء للتغيرات المناخية هو تأثيراتها على شبكات الكهرباء وانقطاع التيار".

 

 

معلومات تغير المناخ البلدان التغيرات المناخية شبكات الكهرباء انقطاع الكهرباء

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