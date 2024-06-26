الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. ننشر تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أحمد عيسى وزيرالسياحة
أحمد عيسى وزيرالسياحة

 

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2024 الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ بشأن بتشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وتضمن القرار، الذي أصدره الوزير وحصلت “الدستور” على نسخة منه فى مادته الأولى بعد الاطلاع على قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٤٢٠٢٢ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ٢٠٢٣؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه، وعلى قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والمشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتاريخ ٤٢٠٢٤/٥/٢٢، وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يُشكل مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من اثني عشر عضوًا على النحو الآتي:

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أسماء المعينين من قبل الوزير 

 وجاء القرار الوزارى الذى أصدره أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار والخاص بأسماء الأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للغرفة وهم  ياسر محمد يسري يوسف التاجوري، سامح عبد العال عبد الغني، أحمد فايز أحمد الصانع، أشرف زيدان محمد مسلم برج ليون أرتين توماسیان عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، هشام محمود محمد عبد الله، على كامل على منصور.

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الأعضاء المعينون 

عمر حسين فتحي عزيز فتحي، محمد فتحي قرني على، هشام عصام عبد الجواد وهبه، أيمن رؤوف فوزي عبد الباقي ونص القرار علي ان  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يشار الي ان الوزير اصدر اليوم قرار بتشكيل مجلس ادارة غرقة المنشأت السياحية كما اصدر قرار بأعلان اسماء المعينيين الجدد 

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