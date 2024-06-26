موعد تطبيق قرار غلق المحلات.. خطة "الدولة" لترشيد استهلاك الكهرباء

تحرص الدولة المصرية لتقليل استهلاك الكهرباء حيث يسعى المواطنين لمعرفة موعد تطبيق قرار غلق المحلات للعمل على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء عبر جوجل، حيث أصدر رئيس الوزراء الكثير من التعليمات بشأن خطة ترشيد الاستهلاك، والتي ستشمل مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم، من ضمن قرار غلق المحلات للقيام بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

موعد تطبيق قرار غلق المحلات

وتنشر “الدستور” في هذه السطور موعد تطبيق قرار غلق المحلات والكافيهات، وخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وبدأت وزارة التنمية المحلية بمصر، لاستعداداتها لتنفيذ تلك التعليمات، حيث سوف تشمل مواعيد غلق المحلات، وكذلك غلق المطاعم، والكافيهات، وأيضا السوبر ماركت، بتمام الساعة 1 صباحا، وسوف يتم تطبيق المواعيد الجديدة وستكون ابتداءًا من أول شهر يوليو القادم.

مواعيد غلق المحلات

يبدأ غلق المحلات التجارية بشكل يومي عند الساعة 10 مساء في كافة أنحاء الجمهورية، أما بالنسبة لموعد الغلق بالعطلات الرسمية والخميس والجمعة، فسيمتد العمل ساعة، أي ستغلق المحلات التجارية، وذلك عند الساعة 11 مساءً.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، بصفته مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سوف تصدر تعليمات لكافة محافظات الجمهورية، وذلك بشأن المواعيد الجديدة للمحال لكي يتم الالتزام خلال تلك الفترة، وذلك من أجل دعم خطة الدولة للعمل على ترشيد الاستهلاك.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

أشار قاسم، إلى أن تكون الوزارة ستتابع أيضا خطة الترشيد لاستهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين والإعلانات في الشوارع والمحلات وذلك للحد من استهلاك الكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد وجه وزير التنمية المحلية بالعديد من التعليمات للبدء في تفعيل أولى خطوات لعملية الترشيد وذلك اعتبارا من أول الشهر القادم، حيث سوف يتم غلق المحلات التجارية وكافة المولات على مستوى الجمهورية في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك يكون فيما عدا «الصيدليات، وأيضا السوبر ماركت، والمطاعم»، على أن سيتم غلق المطاعم والسوبر ماركت بتمام الساعة الواحدة صباحًا، وذلك اعتبارها جزءا من خطة لتساعد في عمليات الترشيد، ويكون مُطالبًا المواطنين بأهمية المشاركة بترشيد الاستهلاك في داخل المنازل، ومختلف المنشآت من أجل تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.