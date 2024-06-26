محاولة لاستعادة القيم في العرض المسرحي "ثورة الفلاحين" بالسامر

قدم العرض المسرحي "ثورة الفلاحين"، على مسرح السامر بالعجوزة، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46.

العرض الذي شهده مسرح السامر بالعجوزة، عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، ويصور قضية الظلم والقهر التي يعاني منها الضعفاء والأبرياء دائما على مر العصور، وذلك من خلال قصة قرية تنعم بالأمن والاستقرار، إلى أن يأتي إليها العمدة الجديد "فرنان"، ليمارس كل أساليب البطش داخلها، فيقرر أهلها الانتقام منه، من أجل البحث عن الحرية.

أشار المخرج عبد الرحمن سالم أن العرض ثمرة تعاون مثمر مع فرقة غزل المحلة العريقة، من خلال نص مسرحي قوي يبرز الطاقات الإبداعية، وتؤكد فكرته على محاولة استعادة القيم الأخلاقية للمجتمع، وتحقيق العدالة والوقوف يد واحدة فى وجه الظلم.

"ثورة الفلاحين" ترجمة الدكتور حسين مؤنس، أشعار مجدي الحمزاوي، دراماتورج حسام العجوز، موسيقى حسام الشريف، غناء بسنت شميس، إبراهيم فهمي، استعراضات خالد قنيدة، عمر البدري، استايلست حسام عبد الحميد، ديكور وأزياء محمد غانم، ومخرج منفذ محمد الشربيني.

وأداء تمثيلي: فوزي عبد الستار، ندى عمرو، هامي يسري، محمود زكريا، سارة أحمد، بسنت شميس، عصام عبد الحميد، أحمد الطناحي، عهد علي، عبد الرحمن صبري، هناء الششناوي، صفاء النجار، ريم أدهم، سارة محمد علي، أحمد الصعيدي، سمير نادر، عبده فاروق، أدهم مجدي، لوجين علي، ميادة نوار، محمد حافظ، ممدوح إبراهيم، زياد أدهم، حلا ربيع، ماسة أحمد، عبير نوار، سهى أيمن، محمود طارق، ملك مجدي، ياسمين رأفت، وريهام أحمد.

وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويقام بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتستمر فعاليته حتى 29 يونيو الحالى.

في سياق متصل، يستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الأربعاء في السابعة مساءً العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، عن نص ست شخصیات تبحث عن مؤلف" للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديللو، إعداد محمد السوري، وإخراج أحمد عبد الباسط.

وتقدم فرقة قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "الحضيض" في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة، عن نص الأديب الروسي مكسيم چوركي وإخراج إبراهيم الفرن.