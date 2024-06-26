الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة: شباب مصر قادر على تحقيق التميز وإعلاء اسم مصر

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، خلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة اليوم الأربعاء،  الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقات الدولية 
 

تفاصيل التكريم 

جرى تكريم  الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم ومدير وحدة الابتكارات التكنولوجية ومدير فرع أكاديمية هواوي بكلية الهندسة، لما قدمته من مجهود كبير ومتميز للطلاب المتسابقين ودعمهم فى كل الخطوات والتفاصيل على مدار  مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية، خلال مراحلها المتعددة داخل وخارج مصر.

وجرى تكريم كل من: الطالب أمير محمد شتية  بقسم هندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة، لحصول فريقه على المركز الأول  في مجال الخدمات السحابية، والطالب أحمد محمد الشرقاوي قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة جامعة المنصورة، لحصول فريقه على المركز الأول فريق  في مجال الحوسبة السحابية في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2023-2024  

كما تم تكريم الطالب عادل شباب عوض، الطالب بكلية التجارة، لاعب منتخب مصر من ذوى الهمم للكاراتيه، لفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر.

 

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن جامعة المنصورة تعمل دائما على تحقيق رؤية الدولة المصرية، بتقديم كافة أوجه الدعم لجميع مواهب الطلاب فى مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

كما أكد أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار وتنمية المواهب والابتكار وتذليل كافة العقبات لمشاركتهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالصورة اللائقة بجامعة المنصورة العريقة لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة. 


وأضاف أن شباب مصر وجامعة المنصورة قادرون على تحقيق التميز وإعلاء اسم مصر فى المحافل الدولية، وأن ما تم تحقيقه من مراكز أولى على مستوى العالم يؤكد قوة الإرادة المصرية فى تحقيق التميز والإبداع في شتى المجالات، مشيرًا إلى أنهم يمثلون فخرًا للجامعة وللوطن، وأن إنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الكفاءات والمواهب الإبداعية.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة جامعة المنصورة مجلس الجامعة

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