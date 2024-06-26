جوميز يرفض الإفصاح للاعبي الزمالك عن الموقف الرسمى من المشاركة أمام سيراميكا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى لفريق الزمالك لم يوضح الموقف للاعبين من المشاركة أمام سيراميكا كيلوباترا، ورفض المدير الفني الإفصاح عن الموقف بشكل رسمى تنفيذاً لتعليمات الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وكان مجلس الزمالك قد قرر في وقت سابق انسحاب فريق الكرة الأول من موقعة القمة التى كان مقرر لها مساء أمس الثلاثاء اعتراضاً على عدد من الأمور المتعلقة بشأن مسابقة الدورى الممتاز.

ماذا لو انسحب الزمالك أمام سيراميكا؟ «الدستور» ترصد توابع أزمة القمة

ما زالت توابع أزمة انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة الـ 128 التى كان مقررًا لها أمس، الشغل الشاغل لعدد كبير من عشاق الفانلة الحمراء الذين اعتبروا انسحاب الزمالك مكسبا حقيقيا لفريق الأهلي الذى يعاني بشدة من إرهاق لاعبيه نتيجة كثر المشاركات في عدد كبير من البطولات نتيجة ضغط المباريات عقب الانتهاء من دورى رابطة ابطال أفريقيا الذى توج بلقبه فريق الأهلي.

وتشهد الفترة الحالية ضغطا كبيرا لمباريات الأهلي في المسابقة بعد وضع جدول المؤجلات من قبل لجنة المسابقات.

وحال تمسك مسؤولي الزمالك بعدم خوض لقاء سيراميكا كيليوباتر والتلويح بنغمة عدم المشاركة والتهديد بعدم المشاركة يكون الزمالك على موعد جديد من العقوبات التى تصل لسحب نتائج الدور الأول وهو ما يعنى تحقيق استفادة أخرى للأهلي الذى تعرض للهزيمة أمام الزمالك في الدور الأولى بهدفين مقابل هدف.

في حين سيخسر بيراميدز المنافس الأقوى حاليًا مع الأهلي على لقب الدورى نقطة حيث تعادل فريق بيراميدز أمام الزمالك في الدور الأول بهدفين لكل فريق وهو ما يعنى سحب نقطة التعادل من بيراميدز ويصب ذلك في مصلحة الأهلي الذى سبق وحقق انتصارًا معنويًا بالحصول على 3 نقاط من الزمالك دون لعب بعد انسحاب الأبيض.

وكذلك عدم احتساب خسارة الأهلي أمام الزمالك في الدور الاول انتصار آخر في حالة تمسك حسين لبيب ومجلسه بعدم لعب لقاء سيراميكا المقبل.

وأكد مجلس رابطة الأندية المحترفة تطبيق العقوبات الواردة فى اللائحة على نادى الزمالك، بعد قرار إدارة «القلعة البيضاء» عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى، فى ختام مباريات الأسبوع 27 من بطولة دورى «نايل».

وأبلغت رابطة الأندية إدارة الزمالك بتوقيع عدة عقوبات على النادى، أولاها احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الأهلى بهدفين نظيفين، وخصم ٣ نقاط أخرى من رصيد «الفارس الأبيض» فى نهاية الموسم الجارى، بجانب معاقبة كل من تورط فى عدم خوض المباراة، وتوقيع عقوبة مالية تحددها الرابطة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة