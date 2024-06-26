الأربعاء 26 يونيو 2024
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حقيقة تصوير عمر كمال وحسن شاكوش مع موديل راقصة في قصر البارون

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش

أثار كلٍ من الفنان عمر كمال، والفنان حسن شاكوش، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشرهما مقطع فيديو قصير ترويجي لأغنية جديدة تحمل اسم " قطر جيلك" مع وجود عارضة أزياء ترقص على أنغام الأغنية داخل قصر البارون.

 

https://www.facebook.com/OmarKamalok/videos/1868738980313874

 

وشارك مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه داخل  قصر البارون معلقًا عليه: “قطر جيلك.. قريبا”.

 

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ويكشف "الدستور" حقيقة تصوير عمر كمال وحسن شاكوش مع موديل راقصة فيديو كليب في قصر البارون، في سياق السطور التالية.

 

كشفت مصادر مقربة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن الفيديو لم يُصوّر داخل القصر كما توقع الجمهور ومستخدمي منصات السوشيال ميديا، وأنهما لم يصورا داخل قصر البارون مع وجود موديل ترقص على أنغام أغنيتهما.

 

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "بل كان في أحد الأماكن ووضع في خلفية التصوير كروما ومن ثم تم تعديل الفيديو للشكل المراد عن طريق المونتاج، ولم يتم التصوير داخل القصر".

 

واحتفل مؤخرًا مطرب المهرجانات عمر كمال، مع جمهوره بأغنيته الجديدة "الساحر" التى طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

 

يٌجدر الإشارة إلى أن أغنية "الساحر" لمطرب المهرجانات عمر كمال هي من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير.

 

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