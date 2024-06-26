في حب مصر.. كورال الأطفال يشارك باحتفالية 30 يونيو بمجمع إعلام السلام للإعلام

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو بمجمع السلام للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بعنوان "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، وذلك لتعريف الأجيال الجديدة بثورة 30 يونيو وما حققته من إنجازات، ودور الشعب والجيش في استعادة الوطن من أيدي الجماعات الإرهابية.

بدأت فقرات الاحتفالية بعزف النشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات لممثلي الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة، تحدثوا خلالها دور الشعب المصري في تحقيق إرادته واستعادة وطنه.

وقدم أطفال كورال مدارس السلام فقرة فنية، تضمنت أغاني وطنية تخللتها أغانٍ إسلامية بمناسبة اقتراب مناسبة العام الهجري الجديد هذه الفقرة الفنية أضفت على الاحتفالية جوًا من البهجة والاعتزاز بالهوية الوطنية والدينية، وعكست روح الوحدة والتكاتف بين أفراد المجتمع المصري.

تأتي الاحتفالية لتؤكد على قوة الشعب المصري ووحدته في وجه التحديات، وتذكر الجميع باليوم التاريخي الذي استعاد فيه المصريون زمام أمورهم ووجهوا رسالة قوية للعالم أجمع عن إرادتهم وتصميمهم على حماية وطنهم.

وتقام في 96 مركزًا ومجمعًا إعلاميًا على مستوى الجمهورية، مما يبرز اهتمام الدولة بتوعية المواطنين بتاريخهم المجيد وحثهم على التكاتف والعمل من أجل مستقبل أفضل.

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