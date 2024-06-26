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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 27 يونيو 2024 ونصائج الأرصاد للمواطنين

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 27 يونيو 2024، بمحافظات مصر، وذلك مع استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة.

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

وأضافت الأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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ارتفاع نسب الرطوبة غدًا الخميس

وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وتابعت، أن وجود نشاط رياح اليوم وغدًا الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الخميس 27 يونيو إلى الإثنين 1 يوليو.

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 27 يونيو 2024

نصائح الأرصاد للمواطنين

نبهت الهيئة إلى نشاط الرياح المتوقع على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

هذه التوقعات تأتي في ظل استمرار التأثيرات الجوية على مصر، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

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