مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الدقي، بعد بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الوحدة محل الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث الدقي المقدم عمرو فاروق، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة تقيم بها فتاة.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، حيث تم كسر باب الشقة ليتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ترتدى ملابس النوم، وفي حالة تعفن تام، لمرور أسبوع على وفاتها.



وتبين أن الفتاة تقيم بمفردها، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت دخول شاب لشقتها قبل وفاتها، وفاتها وبعد مرور 3 أيام رصدت دخوله للشقة مرة أخرى، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل للشاب.

واعترف أنه خلال ممارسته الجنس مع الفتاة وتعاطي المخدرات، توفيت، فلاذ بالفرار ثم عاد بعدها بـ3 أيام لشقتها وهرب مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.