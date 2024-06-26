اليوم.. انطلاق بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية بالقاهرة

تنطلق في السادسة مساء اليوم الاربعاء، منافسات بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



ويشارك في البطولة 55 لاعبا يمثلون 6 منتخبات هي مصر، كينيا، المغرب، السنغال، موريشيوس، ونيجيريا.



وتشهد منافسات البطولة اليوم وغدا، إقامة سباقات المضمار على، فيما تختتم البطولة بسباقات الطريق بعد غد الجمعة.

وتنطلق أول السباقات مساء اليوم على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة.



وأقيم في الثانية عشرة ظهر اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وكافة اللاعبين المشاركين بالبطولة، مسئولي البعثات والأجهزة الفنية والحكام، وتم استعراض التعليمات التنظيمية الخاصة بالبطولة ونظام السباقات، وإبلاغ كل منتخب بالمواعيد المحددة للاعبيه لخوض التدريبات.



وأكد الدكتور وجيه عزام أن لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة بحالة جاهزية تامة استعدادًا لخوض سباقات البطولة، سواء سباقات المضمار أو سباقات الطريق، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة اطمأنت في الساعات الماضية على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمسائل التنظيمية للبطولة، وتتابع على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة للتأكد لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

55 لاعبا يشاركون في بطولة إفريقيا للدراجات بالقاهرة

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات هي مصر وكينيا والمغرب والسنغال، موريشيوس، ونيجيريا، وذلك بإجمالي 55 لاعبا يمثلون المنتخبات الـ 6 المشاركة في البطولة.



ويقام صباح غد الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة واللاعبين، بجانب حكام البطولة ومسئولي اللجان التنظيمية.



وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن الاجتماع الفني المقرر غدا سيشهد إبلاغ المنتخبات المشاركة وأجهزتها الفنية لكافة التعليمات الخاصة بالبطولة، ونظام السباقات، سواء سباقات المضمار، أو سباقات الطريق.



وأشار إلى أن بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق تعد حلقة في سلسلة البطولات المميزة التي نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الأخيرة، بجانب أنها تترجم التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على مستوى القارة السمراء مؤخرا بفضل خطط تطوير اللعبة وزيادة قاعدة المشاركين.

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