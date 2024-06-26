ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية في ضبط عامل؛ لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية متخذًا من مخزن خاص ملحق بمنزله مكانًا لتخزين الألعاب النارية وعثر داخل المخزن على قرابة 17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.