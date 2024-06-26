الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بينقذوا طفل بيغرق".. ننشر أسماء المتوفيين بصعق كهربائي بإدفو

غرق - ارشيفية
غرق - ارشيفية

حصلت "الدستور" على أسماء الأشخاص الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة إثر ماس كهرباء بقرية الحصايا بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والذي نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

 

 

وننشر أسماء المتوفين وهم: عبدالحميد محمد حسين آدم 42 سنة من قرية الحصايا، حامد ربيع النجاري 33 سن، مصطفى حسن صالح 10 سنين، فيما أصيب حسن أحمد، وتم نقل المتوفيين إلى المشرحة ونقل المصاب إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وتبين أن تفاصيل الواقعة عند تعرض صغير إلى غرق بترعة الحصايا وحاول 3 إنقاذه لكن تبين أن ماس كهربائي كان ملمس بالمياه ليلقي إثنين منهم مصرعهما ليصل عدد المتوفيين إلى 3 أشخاص وأصيب الآخر، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى النيل التخصصي 3 أشخاص توفوا صعقًا بالكهرباء بقرية الحصايا، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل وصولهم إلى المستشفى، وتم نقلهم إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص إنقاذ شخص كان يسبح في مياه نهر النيل تفاجأ الثلاثة بوجود ماس كهربائي، فتوفى اثنان وأصيب أحدهم ليصل عدد المتوفين إلى 3 أشخاص.

 

جرى نقل الجثث إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

أسوان مصرع 3 اشخاص إدفو صعق كهرباء حادث

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