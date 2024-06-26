تأجيل طلب إخلاء سبيل سما المصرى لـ3 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر طلب سما المصري بإخلاء سبيلها، لجلسة 3 أغسطس المقبل لإعادة المرافعة، بعد أن نفذت 3 أحكام قضائية.



تقدم محامي سما المصري، أشرف ناجي، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيلها، قائلًا إنها نفذت 3 أحكام قضائية، منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنحة مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 410 لسنة 2020، وجنحة اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وتم ضعها تحت مراقبة الشرطة مدة سنتين.



وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد، وشهرتها سما المصري، نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنحة مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنحة اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.