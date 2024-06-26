سقوط أدمن جروب واتس آب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مجموعتين على تطبيق واتس آب يدعى خلالهما أحد الأشخاص، قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية.

بالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعتين المشار إليهما طالب- مُقيم بسوهاج وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي.

واعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما، بقصد تحقيق ربح مادي والمبلغ المالي برصيد المحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.