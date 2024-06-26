الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط أدمن جروب واتس آب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة

واتس آب
واتس آب

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مجموعتين على تطبيق واتس آب يدعى خلالهما أحد الأشخاص، قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية.

بالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعتين المشار إليهما طالب- مُقيم بسوهاج وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي.

واعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما، بقصد تحقيق ربح مادي والمبلغ المالي برصيد المحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية واتس آب مبالغ مالية الامتحانات قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

مساعد رئيس أكاديمية الشرطة: ثكنات البوليس ترجع لعام 1907

أسامة الأزهري في مؤتمر أكاديمية الشرطة: الدولة أطفأت نيران الفكر الديني المتطرف

ضبط مخدرات بـ616 مليون جنيه في الغربية

افتتاح أقسام جوازات جديدة تيسيرًا على المواطنين بالمحافظات

لتحقيق أرباح.. ضبط سيدة تبث فيديوهات خادشة بالإسكندرية

إصابة شخص صدمته سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

رئيس أكاديمية الشرطة: المفاهيم الأمنية تغيرت خلال الفترات الأخيرة نظرًا للتطور التكنولوجى

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة