رئيس إسكان النواب: اللائحة والقانون تمنع مناقشة النواب لأمور شخصية في اجتماعات اللجان

ضرب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب المثل والقدوة في تنفيذ القانون واللائحة الداخلية للمجلس وذلك عندما لفت نظر نائبا لعدم مناقشة أي أمور شخصية تحقق استفادة له داخل اللجنة واستغلال منصبه النيابي في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس والتي ناقشت عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بملفات الأحوزة العمرانية والمياه والصرف الصحي.

وكان النائب عامر الشوربجي قد طالب خلال الاجتماع وأثناء مناقشة طلب الإحاطة بضرورة ضم قطعة أرض للحيز العمراني قائلا إن تلك القطعة لا يوجد بها مصدر للري وأن مقدمة القطعة دخل بالفعل الحيز العمراني أما باقي القطعة فلم يشملها الحيز العمراني وأصبحت باقي القطعة لا هي حيز عمراني ولا بها مصدر للري للزراعة، وطالب النائب بضم القطعة للحيز العمراني وتشكيل لجنة لدراسية هذا الامر

لا يصح أن نناقش هذا الأمر

وهنا قاطعه رئيس اللجنة متسائلا قطعة الأرض دي تخص مين، فرد النائب قائلا الأرض دي خاصة بي، وهنا وجه الفيومي كلامه للنائب قائلا إن هناك قانون ولائحة عمل النواب ولا يجوز أن نتحدث كنواب لأمور خاصة بنا لأن هذا الأمر ممنوع بحكم اللائحة والقانون وممنوع إثارة أمور شخصية ولا يصح أن يقال أن اللجنة اجتمعت وعقدت اجتماع لمخالفة اللائحة والقانون ومناقشة أمور شخصية للنواب فلا يصح أن نناقش هذا الأمر.

وحاول بعض النواب العمل علي ايجاد مخرج حيث أكد النائب حامد جهجه أن النائب لا يقصد إثارة أمور شخصية بل مشكلة الأحوزة العمرانية مشكلة عامة ورفض رئيس اللجنة استمرار النائب في سرد المشكلة وانتقلت اللجنة لمناقشة بعض الطلبات الأخرى.

ووافق مجلس النواب؛ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.