الدولي للجودو يعلن تأهل يسري وعبد الرحمن لأولمبياد باريس

تلقى مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، خطاب من الاتحاد الدولي للجودو، يتضمن الإعلان رسميا عن تأهل كل من يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضمن الخطاب تأهيل يسري سامي وزن 60 كجم من التصنيف الأولمبي، وتأهيل عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم من خلال الكوتة القارية.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا معسكرا مغلقا في اليابان بقيادة المدير الفني إيزومي هيروشي، استعدادا للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة.

ومن جانبه، قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن المنتخب يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، وأن معسكر اليابان سيضيف الكثير للاعبين على المستوى الفني والبدني.

وأضاف "مرزوق"، أن الجودو المصري ليس ببعيد عن تحقيق المفاجأة في أولمبياد باريس، وأن اللاعبين المصريين باتت لديهم خبرات اللعب على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنافسات الأولمبية هي الأصعب على جميع المستويات.

وتابع: "هدفنا الذي نعمل من أجله هو حصد ميدالية للجودو المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولكن هذا لا يمنع إمكانية تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024، من خلال العزيمة والإصرار".

منتخب الجودو يعسكر في اليابان استعدادا لأولمبياد باريس

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى اليابان، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 35 يوما، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كل من، يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، ومعهم المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، والذي تعاقد مع الاتحاد المصري للنهوض بالمستوى الفني للاعبين والمنتخبات.

وحجز الجودو المصري مقعدين في أولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال يسري سامي صاحب الـ20 عاما المتأهل بالتصنيف العالمي، وعبد الرحمن عبد الغني من خلال الكوتة القارية.

وقال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن المنتخب يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، وأن معسكر اليابان سيضيف الكثير للاعبين على المستوى الفني والبدني.

وأضاف أن الجودو المصري ليس ببعيد عن تحقيق المفاجأة في أولمبياد باريس، وأن اللاعبين المصريين باتت لديهم خبرات اللعب على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنافسات الأولمبية هي الأصعب على جميع المستويات.

وتابع مرزوق: "هدفنا الذي نعمل من أجله هو حصد ميدالية للجودو المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولكن هذا لا يمنع إمكانية تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024، من خلال العزيمة والإصرار".

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