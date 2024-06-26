خريطة احتفالات هيئة قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

أعدت هيئة قصور الثقافة، العديد من الأنشطة والفعاليات مكثفة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي اعتمدتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن المقرر أن تُنظم بمواقع الهيئة بالقاهرة والمحافظات، أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية، تزامنًا مع ذكرى الثورة، وتلقي الضوء على إنجازاتها الكبرى.

خريطة احتفالات هيئة قصور الثقافة بـ30 يونيو

ويشهد برنامج الهيئة على مدار الأسبوع الجاري وحتى مطلع يوليو المقبل، احتفالات متنوعة بالقاهرة والمحافظات، تتضمن عروضًا فنية، ومحاضرات ثقافية، وورشًا متنوعة، ومعارض، وغيرها من الفعاليات.

وتقيم الهيئة احتفالية "ثورة 30 يونيو" بمسرح السامر بالعجوزة، التاسعة مساء الأحد المقبل 30 يونيو، بمشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، كما تتضمن الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا عن الثورة، من إنتاج إدارة السينما، مع تقديم فواصل شعرية لأشهر أعمال عبد الرحمن الأبنودي، وصلاح جاهين.

ويتضمن برنامج الاحتفال بمواقع هيئة قصور الثقافة، بالقاهرة، محاضرات ثقافية عن ثورة 30 يونيو وإنجازاتها، حلقات نقاشية، ورش رسم وتلوين للأطفال، عروض موسيقى عربية، مسرح عرائس، معرض منتجات المرأة، وذلك بقصر ثقافة تحيا مصر "بالأسمرات"، وبقصر ثقافة المطرية، 29 يونيو، الثامنة مساء 30 يونيو، بقصر ثقافة روض الفرج، الثامنة مساء، وعين حلوان، الحادية عشرة صباحًا.

وتحتفل الهيئة بالثورة، عبر عروض "المسرح المتنقل"، بفرع ثقافة الجيزة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل، تشهد مجموعة من العروض والفقرات الفنية والاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة "فكرة" لكورال مركز الجيزة الثقافي، وفرقة الموسيقى العربية، كما تُقدم ورش فنون تشكيلية لتصميم علم مصر، والتعبير بالرسم والألوان عن بطولات الجيش المصري ومواقفه الباسلة عبر التاريخ، بجانب ورشة حكي للأطفال بعنوان "الثورة البيضاء والطريق للجمهورية الجديدة"، وورشة حكي حول المشروعات القومية وأهميتها في ازدهار الاقتصاد الوطني، وعرض مسرح عرائس القفاز، ويشمل ورشة حكي لحوار حول "مفهوم الثورة وأهدافها ونتائجها".

إقليم غرب الدلتا الثقافي

وأعد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برنامجًا احتفاليًا يضم أكثر من 25 فعالية بمحافظات "الغربية، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، مطروح"، ويشهد بيت ثقافة كفر الزيات بالغربية اليوم، محاضرة بعنوان "ثورة شعب"، يقدمها الشاعر محمد أمين صالح، وفي الإسكندرية.

كما يستضيف قصر ثقافة الشاطبي، السابعة مساء غد الخميس، لقاء بعنوان "ثورة 30 يونيو ودورها في بناء الجمهورية الجديدة"، بمشاركة الشاعر أحمد عواد، ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي، وفي الثامنة مساء الجمعة 28 يونيو، حفلًا لفرقة الإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني. وفي الحادية عشرة صباح السبت 29 يونيو، يقام لقاء حواري بعنوان "عوامل نجاح ثورة 30 يونيو وأهم نتائجها"، ببيت ثقافة بولكلي، تقديم صفاء فوزي.

وينظم المركز الثقافي بطنطا، حفلًا فنيًا، الأحد 30 يونيو، السابعة والنصف مساء، يتضمن افتتاح معرض رسوم لمواهب المركز حول إنجازات الدولة المصرية، وذلك ببهو المركز، كما يتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، يتخللها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة، وعروض راقصة لمواهب فصل الباليه بعنوان "تحيا مصر"، وأوبريت فني حول ثورة 30 يونيو، وتختتم فقرات الحفل بفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

إقليم وسط الصعيد الثقافي

وينظم الإقليم أكثر من 40 فعالية بمحافظات: "سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا"، تتنوع بين: المحاضرات، وورش الحكي، والعروض الفنية، والحلقات النقاشية، ومن أبرزها احتفالية فنية يقيمها فرع ثقافة سوهاج، بنادي المحليات، تتضمن عروضًا فنية لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية، الأحد المقبل 30 يونيو، السابعة مساء.

كما يُقام أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات الأقصر، "أسوان، البحر الأحمر، قنا"، وتستقبل ساحة أبو الحجاج بالأقصر، احتفالية فنية بعنوان "ثورة شعب"، الأحد 30 يونيو، السابعة مساء، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وأمسية بعنوان "بلدي"، للشاعرين شعبان شلبي، وسيد صدقي، ويشهد كل من قصر ثقافة الغردقة، وبيت ثقافة القصير، الأحد 30 يونيو، احتفالية فنية بعنوان "ثورة 30 يونيو"، السابعة مساء، ويقيم فرع ثقافة أسوان، احتفالية 30 يونيو، على مسرح فوزي فوزي، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة كورال أسوان للموسيقى العربية، التاسعة مساء.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي أكثر من 68 فعالية فنية وثقافية بمحافظات: "الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ"، ويشهد نادي ضباط شرطة دمياط، 27 يونيو، الثامنة مساء، وحفلًا لفرقة الدراما الحركية، وحفلًا غنائيًا آخر لفرقة قصر ثقافة فارسكور، بالإضافة إلي عدد من الورش الفنية المعبرة عن الثورة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي، أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات: "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء"، ويستقبل مسرح مركز إعلام العريش، عرضًا فنيًا لفرقة العريش القومية للموسيقى العربية، وذلك الخميس 27 يونيو، الحادية عشرة صباحًا، ويستضيف قصر ثقافة العريش، السابعة والنصف مساء الأحد 30 يونيو، أمسية شعرية، ومعرض فن تشكيلي، عن إنجازات الثورة، ومعرضًا فنيًا لرسومات الأطفال، بجانب عرض فني لفرقة المواهب، وعرض فني لفرقة العريش القومية للموسيقى العربية.