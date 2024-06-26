الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان.. مسيرة إسرائيلية تستهدف خط الكهرباء المغذي لنهر الليطاني

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي اطراف بلدة العديسة لجهة كفركلا، بالتزامن مع قصف فوسفوري  يستهدف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام.

وتكثف الولايات المتحدة، جهودها للتوصل إلى "اتفاق دبلوماسي" يمنع نشوب "حرب شاملة" بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية، وتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بينما يبدو أن تل أبيب لا تكترث إلى الجهود الأميركية أو اللبنانية، إذ اعتبر قائد عسكري إسرائيلي بارز، أن "المهمة في قطاع غزة انتهت تقريبًا"، مؤكدًا أن "الجيش مُستعد لخوض حرب في الشمال".

txt

الولايات المتحدة تمد إسرائيل بـ600 شحنة أسلحة.. والاحتلال يستعد لمعركة لبنان

وزير الدفاع الامريكي يبحث الاستقرار في لبنان

وعقب ساعات من اجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بواشنطن، في محاولة لنزع فتيل الحرب والتوصل إلى اتفاق يسمح للمدنيين بالعودة على جانبي الحدود، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الكولونيل دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرعات، قوله: "نحن قريبون من الانتهاء في غزة، ومستعدون لمعركة في الشمال".

وفي بداية اجتماعه مع جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أعلن أوستن أن الدبلوماسية تمثل الوسيلة الأمثل لتجنب التصعيد الإضافي، وأنهم يعملون بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم على الجانبين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

……..

وفي بداية اجتماعه مع جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أعلن أوستن أن الدبلوماسية تمثل الوسيلة الأمثل لتجنب التصعيد الإضافي، وأنهم يعملون بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم على الجانبين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

 

 

نهر الليطاني لبنان مسير إسرائيلية جنوب لبنان الحرب اللبنانية الصهيونية

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة