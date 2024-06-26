لبنان.. مسيرة إسرائيلية تستهدف خط الكهرباء المغذي لنهر الليطاني

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي اطراف بلدة العديسة لجهة كفركلا، بالتزامن مع قصف فوسفوري يستهدف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام.

وتكثف الولايات المتحدة، جهودها للتوصل إلى "اتفاق دبلوماسي" يمنع نشوب "حرب شاملة" بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية، وتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بينما يبدو أن تل أبيب لا تكترث إلى الجهود الأميركية أو اللبنانية، إذ اعتبر قائد عسكري إسرائيلي بارز، أن "المهمة في قطاع غزة انتهت تقريبًا"، مؤكدًا أن "الجيش مُستعد لخوض حرب في الشمال".

وزير الدفاع الامريكي يبحث الاستقرار في لبنان

وعقب ساعات من اجتماع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بواشنطن، في محاولة لنزع فتيل الحرب والتوصل إلى اتفاق يسمح للمدنيين بالعودة على جانبي الحدود، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الكولونيل دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرعات، قوله: "نحن قريبون من الانتهاء في غزة، ومستعدون لمعركة في الشمال".

وفي بداية اجتماعه مع جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أعلن أوستن أن الدبلوماسية تمثل الوسيلة الأمثل لتجنب التصعيد الإضافي، وأنهم يعملون بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم على الجانبين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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وفي بداية اجتماعه مع جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أعلن أوستن أن الدبلوماسية تمثل الوسيلة الأمثل لتجنب التصعيد الإضافي، وأنهم يعملون بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم على الجانبين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.