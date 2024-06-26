الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في "شقة عابدين"

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 17 يوليو المقبل.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات محاكمة 3 أشخاص عابدين داخل عقار الاثار

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