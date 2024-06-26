المشرف على الكرة بـ"المقاولون العرب": الذناب من أكثر الفرق تضرراً بالدورى العام المصرى

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن فريقه من اكثر الفرق تضرراً من نظام مسابقة الدورى هذا الموسم .

وأشار المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب خلال تصريحاته الخاصة ان المقاولون تعرض لظلم تحكيمى واضح بشهادة خبراء اللعبة ولم نحصل على حقوقنا في كثير من المباريات وضاع العدد من النقاط على الذئاب نتيجة الاخطاء التحكيمة .

واعترف المشرف على الكرة أن مجلس إدارة المقاولون من أكثر الاندية تعاوناً مع منظومة اتحاد الكرة ولكن للأسف لم نحصل على ردود مقنعه على الكثير من الاحتجاجات.

وكان فريق المنقاولون العرب قد تقدم أمس باحتجاج رسمى لادارة اتحاد الكرة بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

رسميًا.. إدارة المقاولون العرب تطالب بإعادة لقاء بيراميدز

قدم المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم، وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم

خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط الزامي، وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين، وظل ممنوعًا من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.