الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على توزيع الدرجات في جميع المواد الدراسية

امتحان
امتحان

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل، بمادتى التاريخ والفيزياء، وبالتزامن مع ذلك يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 عن توزيعة درجات المواد سواء فى الشعبة العلمية أو الأدبية أو العلمى علوم أو العلمى الرياضة وترصد الدستور التفاصيل خلال التقرير التالى: 

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يحصل طلاب الشعبة الأدبية على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

60 درجة لمادة التاريخ.

60 درجة لمادة الجغرافيا.

60 درجة لمادة الفلسفة والمنطق.

60 درجة لمادة علم النفس والاجتماع.

 

يحصل طلاب شعبة علمي علوم على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

 

 

60 درجة لمادة الفيزياء.

60 درجة لمادة الكيمياء.

60 درجة لمادة الأحياء.

60 درجة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئة

 

يحصل طلاب شعبة علمي رياضة على 410 درجات في كافة المواد الدراسية المضافة للمجموع وموزعة كالتالي:

80 درجة لمادة اللغة العربية.

50 درجة لمادة اللغات الأجنبية الأولى.

40 درجة لمادة اللغات الأجنبية الثانية.

60 درجة لمادة الفيزياء.

60 درجة لمادة الكيمياء.

30 درجة لمادة الجبر والهندسة الفراغية..

30 درجة لمادة التفاضل والتكامل.

30 درجة لمادة الإستاتيكا.

30 درجة لمادة الديناميكا.

 

وأدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى عدد (1644) طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي عدد (255) طالب/طالبة.
 

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

امتحانات امتحانات الثانوية الثانوية العامة التربية والتعليم ,موازنة التعليم

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