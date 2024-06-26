رواد الصناعة بمعرض "big 5" يؤكدون أهمية التحول في صناعات التشييد والبناء

تشهد صناعات البناء والبنية التحتية في مصر تحولات قوية تتميز بتطوير مدن جديدة وتدشين مشاريع ضخمة، وهو ما أكده المشاركون خلال افتتاح النسخة السادسة من معرض "Big 5 " والنسخة الثانية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث أكد عدد كبير من المتحدثين بالقطاعين العام والخاص الأهمية الشديدة للنهوض بالتنمية المستدامة بالتوازي مع دعم البنية التحتية في مصر بهدف تلبية الطلبات المتزايدة للمدن الجديدة.

وفى سياق متصل، صرح المهندس عمرو خطاب، مدير عام البنية التحتية بوزارة الإسكان المصرية وعضو المكتب الفني للوزير، بأن هناك 11.5 مليون شخص يعيشون حاليًا في المدن الجديدة في مصر، وهو ما يأتي في إطار خطة العمل الجديدة والعمل على سرعة توفير التعليم والخدمات الحكومية والنقل وفرص العمل، بالإضافة إلى خيارات التمويل المختلفة، أصبح الناس الآن أكثر إقبالًا على العيش في المدن الجديدة.

وأكد الأعضاء المشاركين في الجلسة ومنهم علي بدوي، رئيس القسم المعماري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور كريم مرسي، مستشار وزير البيئة، والدكتور أشرف كمال، أستاذ الهندسة المعمارية المستدامة والاقتصاد الحضري في المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، على أهمية تحسين البنية التحتية والاتصال عبر المدن، مستشهدين بالعاصمة الإدارية الجديدة كمعيار جديد التنمية الحضرية.

كما أكد اللواء دكتور مهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أهمية تحديث البنية التحتية للنقل من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

وشهد يوم الافتتاح دعم كبير من ممثلي الحكومات الدولية، حيث تضمنت الفعاليات الترحيب نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان في مصر، أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا في مصر، كاثرين نوروجين كونجي، سفيرة جمهورية ملاوي في القاهرة، فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة وإريتريا والكويت وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن، شارلز أنجينا، سفير أوغندا في مصر، صموئيل سيلاسي سيفور، الوزير المفوض بسفارة غانا في مصر، بريكليس دافانيلوس، الوزير المفوض بسفارة اليونان في مصر، وتولا موبينجا، الوزير المفوض بسفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية.