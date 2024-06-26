الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة: تشغيل مجمع مواقف السرفيس الحضاري الجديد بالبوهي علي مساحه 200 متر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثًا لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة علي منظومة السرفيس سواء علي مستوي المحافظة بشكل عام او بقطاع شمال الجيزة. 
 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن مجمع المواقف مقام علي مساحه ٢٠٠٠م٢ بطاقة استيعابية ٧٠ ميكروباص يخدم عددًا من الخطوط منها ( البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق). 
 

وأوضح محافظ الجيزة أن مجمع مواقف البوهي مغطي بمظلات وتندات ومزود بمقاعد للجلوس وأنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ومدخل ومخرج لإحكام السيطرة علي عملية خروج ودخول السيارات إلي جانب مخرج للطوارئ وبرج تحكم ودورات المياه والكافيتريا وشاشات لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس. 
 

متابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله بإنضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ علي كفاءته. 
 

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس المطورة للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقف حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.
 


 

سرفيس مواقف حضارية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكافئ 3 من عمال النظافة لتفانيهم في العمل

محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعد وإشغالات لمقاهي وكافيهات ومحال تجارية بحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة