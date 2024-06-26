محافظ الجيزة: تشغيل مجمع مواقف السرفيس الحضاري الجديد بالبوهي علي مساحه 200 متر

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثًا لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة علي منظومة السرفيس سواء علي مستوي المحافظة بشكل عام او بقطاع شمال الجيزة.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن مجمع المواقف مقام علي مساحه ٢٠٠٠م٢ بطاقة استيعابية ٧٠ ميكروباص يخدم عددًا من الخطوط منها ( البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق).



وأوضح محافظ الجيزة أن مجمع مواقف البوهي مغطي بمظلات وتندات ومزود بمقاعد للجلوس وأنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ومدخل ومخرج لإحكام السيطرة علي عملية خروج ودخول السيارات إلي جانب مخرج للطوارئ وبرج تحكم ودورات المياه والكافيتريا وشاشات لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس.



متابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله بإنضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ علي كفاءته.



وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس المطورة للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقف حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.





