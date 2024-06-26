يحسم مصير الهبوط .. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري نايل

حسمت رابطة الأندية المحترفة، الجدل رسميا حول موعد نهاية مسابقة دوري نايل للموسم الجاري (2023/2024)، ويأتي ذلك، بعدما أعلنت أمس، الثلاثاء، عن جدول الأسابيع الأربعة الأخيرة من المسابقة، فضلا عن مؤجلات الدور الأول المتبقية والثاني بالكامل.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري نايل

ومع اختيار رابطة الأندية، يوم 18 أغسطس المقبل، موعدا لانتهاء مسابقة دوري نايل، ينتظر الزمالك، العديد من المواجهات الصعبة للغاية، لتحديد هوية الفرق المرشح للهبوط للقسم الثاني.

ويقدم لكم الـ«الدستور»، مواعيد مباريات الزمالك المقبلة بدوري نايل

السبت 29 يونيو الجاري

الزمالك & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثامنة والعشرون

حسم الفارس الأبيض، مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

مازال موقف المباراة غامضا حتى الآن، بسبب تمسك مجلس إدارة القلعة البيضاء، بانتهاء جميع مؤجلات الدور الأول بالكامل لمنافسين كشرط أساسي، قبل استكمال مباريات الدور الثاني بدوري نايل.

الأربعاء 3 يوليو المقبل

فاركو & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

الجولة التاسعة والعشرون

حقق الفارس الأبيض، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

الأحد 7 يوليو المقبل

الزمالك & الإسماعيلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الخميس 11 يوليو المقبل

طلائع الجيش & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الكلية الحربية)

مؤجلات الجولة السادسة عشر.

الإثنين 15 يوليو المقبل

الزمالك & بلدية المحلة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول.

الأحد 21 يوليو المقبل

الداخلية & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد السلام)

الجولة الواحدة والثلاثون

حقق الفارس الأبيض، الفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الدور الأول.

الجمعة 26 يوليو المقبل

الزمالك & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الإثنين 29 يوليو المقبل

المقاولون العرب & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

مؤجلات الجولة التاسعة عشر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

الجمعة 2 أغسطس المقبل

الزمالك & الجونة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثانية والثلاثون

تجرع الفارس الأبيض، مرارة الهزيمة بنتيجة 3/2، خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 5 أغسطس المقبل

الزمالك & إنبي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثانية والعشرون

تجرع الفارس الأبيض، مرارة الهزيمة خلال مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

الخميس 8 أغسطس المقبل

زد & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون

تجرع الفارس الأبيض، مرارة الهزيمة خلال مواجهة الدور الأول بنتيجة 2/1.

الأربعاء 14 أغسطس المقبل

الزمالك & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثالثة والثلاثون.

السبت 17 أغسطس المقبل

بلدية المحلة & الزمالك .. (ستاد السويس الجديد)

الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة.

لم تحدد رابطة الأندية المحترفة، موعدا ثابتا للمباراة حتى الآن.

الزمالك يسقط اعتبارا

سقط الزمالك، في فخ الهزيمة اعتبارا بهدفين نظيفين، أمام غريمه التقليدي الأهلي، بعدما رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء، خوض الفريق للقمة الـ128 والجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، لتقرر رابطة الأندية، خصم 3 أخرى من رصيد الزمالك وإعادة ترتيبه مجددا بجدول المسابقة نهاية الموسم الجاري (2023/2024).

وكانت مباراة المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، التي أقيمت يوم 17 يونيو الجاري وما شهدته من حالات تحكيمية مثيرة للجدل من الثنائي أحمد الغندور ومحمود البنا، وتسببت في هزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمثابة بوابة الصدم المباشر بين إدارة القلعة البيضاء ومسئولو رابطة الأندية.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة، من 21 مباراة، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، إلا أن الفارس الأبيض، مازال يمتلك 6 مباريات أخرى مؤجلة.