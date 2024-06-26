الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحداث نقلة نوعية بجزيرة الوراق.. آخر تطورات تنفيذ المشروع العمرانى الجديد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

تابع اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، والعميد وليد أحمد يوسف، ممثلًا عن إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، والذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية.

نقلة نوعية بجزيرة الوراق

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط التطوير، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية لاستكمال مخطط التطوير بجزيرة الوراق، حيث عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف صرف التعويضات للمستحقين، وكذا جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحًا أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد أبراج لاستخدامات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.

كما تطرق محافظ الجيزة إلى استعراض الجهود القائمة للتصدي لأي مخالفات بناء بالتعاون مع كل الجهات المعنية، في حين استعرض مدير أمن الجيزة موقف أعمال الإخلاء للأراضي والمنازل بالتراضي، بعد توافق أصحابها على التعويضات المستحقة.

وعرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وفق الخطة الزمنية المقررة، حيث تناول موقف إخلاء الأراضي والمنازل بنطاق التطوير، لاسيما بالمناطق ذات الأولوية ضمن المرحلة العاجلة، وموقف صرف التعويضات المستحقة المقررة لأهالي جزيرة الوراق، سواء المادية، أو البدائل العينية، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة.

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الموقف التنفيذى بالتجمع العمراني الجديد جزيرة الوراق

مواد متعلقة

مدبولى: خطة زمنية لأعمال الإخلاء والتعويضات ومشروعات التطوير بجزيرة الوراق

محاكمة متهمة بقتل ابنها في الوراق.. اليوم

محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل شارع جامعة الدول العربية بكامل طاقته

"مدبولى" يتابع الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق

صلاة عيد الفطر في الوراق

"مدبولى" يشدد على عدم السماح بالبناء العشوائى والمخالف بشكل قاطع

مدبولى: عدم السماح بالبناء العشوائى فى جزيرة الوراق.. ونواصل صرف التعويضات لمُستحقيها

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

الأكثر قراءة

عاجل| فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة