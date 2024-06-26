الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشيلسي يقترب من حسم صفقة مارك جويو

مارك جويو
مارك جويو

يحوم الغموض حول مصير مارك جويو، مهاجم برشلونة، رفقة الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام ناديي تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدمات مارك جويو في الصيف.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الأندية الأوروبية محاولاتها لإبرام صفقات مميزة لتدعيم صفوفها في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

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وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن مارك جويو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة، للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو"، أن مسئولي تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع مارك جويو ووكيل أعماله، لحسم مصير اللاعب في الصيف.

وأشار رومانو، إلى أن مارك جويو مُتحمسًا لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل 2024-2025، واللعب تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

 وبناءً عليه، تواصل نادي تشيلسي مع إدارة برشلونة، ليُبلغه برغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مارك جويو، والذي يبلغ قيمته 6 ملايين يورو.

في المقابل، يسعى نادي برشلونة لتجديد عقد مارك جويو، ورفع قيمة الشرط الجزائي، لتحصينه من أطماع كبار الأندية الأوروبية.

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وكان قد تم تصعيد الشاب مارك جويو، صاحب الـ18 عامًا، إلى الفريق الأول لنادي برشلونة منذ فترة.

وشارك مارك جويو في 7 مباريات مع فريق برشلونة الأول، سجل خلالها هدفين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني مارك جويو رفقة برشلونة في 30 يونيو 2025.

يذكر أن فريق برشلونة قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024 بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر وحامل اللقب بفارق 10 نقاط.

برشلونة مارك جويو تشيلسى بايرن ميونخ الدورى الانجليزى

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